По мнению специалиста, санкции не помогут Вашингтону.

США не смогут помешать запуску "Северного потока -2". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Катю Яфимаву.

На данный момент у российского газопровода есть три проблемы: поиска трубоукладчика для завершения строительства, получение страховки и сертификата, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза. Яфимава уверена, что "Северный поток -2" достоят уже к лету 2021 года. США никак не удастся остановить этот проект. "Газпром" в любом случае найдет способ преодолеть все трудности.

Германия выступает на стороне России. Немецкое правительство ведет диалог с другими европейскими странами. Законодатели объединились с немецкими промышленниками. На сегодняшний день, ни один партнер "Газпрома" по "Северному потоку -2" не вышел из проекта.

Ранее мы сообщили, что эксперты опубликовали экономический прогноз на декабрь 2020 года.

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