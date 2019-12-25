Курс национальной валюты составит 75 рублей за доллар.

Эксперты опубликовали экономический прогноз на декабрь 2020 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос авторитетных экспертов финансового рынка.

Первый заместитель председателя совета директоров АО "Альфа-банк" Олег Сысуев подчеркнул, что уже понятно, чем закончатся американские выборы. Динамика цен на нефть вносит позитивные настроения. На курс рубля воздействует избыток рублевой ликвидности из-за резкого притока по бюджетному каналу. Заместитель генерального директора УК "Газпромбанк – Управление активами" Вадим Сосков уверен, что этот факт будет сглажен за счет абсорбирования этой ликвидности Банком России и Минфином. Ситуация на глобальных рынках создает увеличение спроса на риск, в том числе и на российскую валюту.

Ранее мы сообщили, что посол Израиля назвал ошибкой призывы стран отказаться от "Спутник V".

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