Эксперты опубликовали экономический прогноз на декабрь 2020 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос авторитетных экспертов финансового рынка.
Первый заместитель председателя совета директоров АО "Альфа-банк" Олег Сысуев подчеркнул, что уже понятно, чем закончатся американские выборы. Динамика цен на нефть вносит позитивные настроения. На курс рубля воздействует избыток рублевой ликвидности из-за резкого притока по бюджетному каналу. Заместитель генерального директора УК "Газпромбанк – Управление активами" Вадим Сосков уверен, что этот факт будет сглажен за счет абсорбирования этой ликвидности Банком России и Минфином. Ситуация на глобальных рынках создает увеличение спроса на риск, в том числе и на российскую валюту.
Ранее мы сообщили, что посол Израиля назвал ошибкой призывы стран отказаться от "Спутник V".
Фото: pixabay
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