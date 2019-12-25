Посол Израиля назвал ошибкой призывы стран отказаться от "Спутник V"

По мнению дипломата, у российской вакцины множество преимуществ. Среди них – безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви назвал ошибкой призывы стран отказаться от "Спутник V". Об этом он заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

Разработкой вакцины "Спутник V" занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Специалисты уверены в своем препарате. В августе Минздрав зарегистрировал препарат для профилактики COVID-19.

Посол подчеркнул, что "Спутник V" создан на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Он проходит с участием 40 тыс. человек. Результаты второго промежуточного анализа показали, что на 28-й день после первой инъекции вакцины эффективность составила 91,4%, на 42-й день – более 95%.

Ранее мы сообщили, что в Минске начались первые задержания протестующих.

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