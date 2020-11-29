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В Минске начались первые задержания протестующих

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Силовики задержали белорусов в жилом районе Лошица в Минске во время очередного марша.

В Минске начались первые задержания протестующих. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Сообщается, что в колоннах насчитывается несколько десятков человек. В некоторых формированиях их число увеличивается до нескольких тысяч человек. Демонстранты шествуют под бело-красно-белым флагом и скандируют "Далучайся" ("Присоединяйся"). Марши проходят в районах Уручье, Малиновка, Лошица, Курасовщина, Каменная горка, по проспекту Дзержинского и Любимого. Все акции проходят в сопровождении силовиков. В нескольких районах проходят точечные задержания.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко пообещал отказаться от президентства после принятия новой Конституции.

Видео: Telegram/TUT.BY

Теги: задержания, минск, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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