Силовики задержали белорусов в жилом районе Лошица в Минске во время очередного марша.

В Минске начались первые задержания протестующих. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Сообщается, что в колоннах насчитывается несколько десятков человек. В некоторых формированиях их число увеличивается до нескольких тысяч человек. Демонстранты шествуют под бело-красно-белым флагом и скандируют "Далучайся" ("Присоединяйся"). Марши проходят в районах Уручье, Малиновка, Лошица, Курасовщина, Каменная горка, по проспекту Дзержинского и Любимого. Все акции проходят в сопровождении силовиков. В нескольких районах проходят точечные задержания.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко пообещал отказаться от президентства после принятия новой Конституции.

Видео: Telegram/TUT.BY