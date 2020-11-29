Глава белорусского государства решил, что необходимо принять новую версию Основного закона, чтобы избежать дальнейших войн.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал отказаться от президентства после принятия новой Конституции. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, он не делает Конституцию "под себя". Нынешний президент добавил, что после принятия Основного закона он уйдет с поста президента.

Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко не допустит, "чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивили или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал". По его мнению, "белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти". Президент уточнил, что верит в демократию. Он считает, что новый президент с нынешней редакцией Конституции, может привести страну к войне. Он хочет создать Основной закон, выгодный для Белоруссии. Это позволит сохранить республику.

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Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА