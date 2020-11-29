Вирусолог озвучил особенность повторного заражения COVID-19

Примерно треть населения планеты защищена от коронавируса благодаря лимфоцитам, которые остались от встречи с "обычными коронавирусами".

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев назвал особенность повторного заражения COVID-19.

Специалист отметил, что перенесший коронавирус человек может повторно заразиться. Однако, болезнь будет протекать гораздо легче. Первый раз заразиться достаточно просто. Но затем у пациента появляются антитела, которые помогают иммунной системе. По словам Лукашева, повторная встреча с вирусом не приведет к таким тяжелым последствиям.

Лукашев уверен, что спустя пару лет вирус будет циркулировать, но проблема потеряет свою актуальность. Некоторые ограничения останутся. Массовые мероприятия будут возобновлены в последнюю очередь.

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Видео: Youtube/Россия 24