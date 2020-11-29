В ночном небе Токио пролетел яркий болид

В воскресенье ночью над небом Токио пролетела яркая падающая звезда. Об этом сообщают японские СМИ.
Сразу несколько видеозаписей появились в социальных сетях. Кроме того, падение болида зафиксировали камеры телеканала NHK, которые установлены в префектурах Миэ, Аити и других. На кадрах видно, как звезда освещает ночное небо. Директор муниципального планетария Акаси в префектуре Хёго подчеркнул, что болиды, яркость которых превышала бы свечение Венеры, можно увидеть крайне редко. Специалисты считают, что яркость болида сопоставима по яркости с полной луной.
Жители Токио, опубликовавшие видеозаписи, утверждали, что падение болида сопровождалось громким гулом.
Ранее мы сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Химках.
Видео: Youtube/Pablo Rey
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