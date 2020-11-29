Эвакуировано 100 человек.

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Химках. Об этом сказано на сайте подмосковного главка МЧС.

Инцидент произошел в Московской области в городе Химки. В двух соседних жилых пятиэтажках начался пожар. Горела кровля на площади 200 кв. м. В сообщении сказано, что какое-то время сохранялась угроза распространения по зданиям. Эвакуированных граждан временно разместили в школе. Огонь охватил 500 кв. метров.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание к 6:03 мск. Это произошло спустя два часа после вызова бригады. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Видео: Youtube/Мухочир ТВ