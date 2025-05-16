В Токио провели испытания летающего автомобиля, разработанного японским стартапом SkyDrive Inc. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Испытания провели над Токийским заливом. В ходе демонстрационного полета автомобиль преодолел расстояние примерно в 150 метров. Он находился в воздухе в течение 3,5 минуты.
Автомоблиь под названием SD-05 оснащен аккумуляторами и 12 роторными двигателями с винтами, как у квадрокоптеров. В нем могут поместиться три человек. Кроме того, аппарат может преодолеть расстояние от 15 до 40 км. По словам гендиректора SkyDive Томохиро Фукудзавы, стоимость полета в перспективе может быть примерно вдвое больше, чем на такси.
Видео: YouTube / SkyDrive Inc
