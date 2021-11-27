Alef Aeronautics показала видео полётного теста летающего электромобиля Alef Model A

Стоимость модели оценивается в 300 тысяч долларов.

В иностранной технологической компании Alef Aeronautics провели полётный тест двухместного летающего электромобиля под названием Alef Model A. Известно, что в транспортном средстве предусмотрена функция вертикального взлёта и посадки. Эксперимент проводился разработчиками модели на дороге общественного пользования в американском штате Калифорния. По социальным сетям распространились кадры испытаний машины. Очевидцы заметили, что сейчас основной проблемой такого вида передвижения является то, что в момент посадки вокруг машины остается много пыли.

Производителем заявлено, что Model A будет может проезжать по дорожному полотну около 350 километров без подзарядки, а в режиме полета машина может преодолевать до 176 километров. Серийный выпуск Model A для первых клиентов в компании Alef Aeronautics планируют начать до конца текущего года. В электрической версии транспортное средство обойдется покупателям в 300 тысяч долларов.

Первый в мире летающий электрический гоночный автомобиль готовится к Олимпиаде.

Фото и твидео: Telegram / Регнум