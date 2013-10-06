Renault разработала летающий автомобиль в честь 60-летия модели 4L

Renault Air4 вместо колес обладает двухлопастными винтами.

Автомобильный производитель Renault разработал летающий автомобиль в честь 60-летия модели 4L. Новинка получила наименование Air4. Дизайн транспортного средства создан совместно с TheArsenale. В компании уверены, что в будущем большая часть машин будет находиться в воздушном пространстве. Это произойдет из-за большой загруженности городских улиц и междугородних трасс. Внешность Renault Air4 выполнена в стиле автомобиля, который начали выпускать в 1961 году. Вместо четырех привычных колес транспорт оснащен четырьмя двухлопастными винтами. Они находятся в каждом из углов кузова.

Автомобиль оснащен электрическими силовыми мощностями. Они приводят винты в движение. Сами - питаются от литий-полимерных аккумуляторов. Новинка может подниматься в воздух на высоту до 700 м при скорости движения 4 м/с. разработчики уточнили, что скорость взлета им пришлось ограничить ради безопасности водителя и пассажиров. Максимальная скорость летающего автомобиля в горизонтальном положении составляет 26 м/с.

Около 90% петербургских водителей ездят на иномарках.

Фото и видео: YouTube / Renault UK

