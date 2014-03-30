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Около 90% петербургских водителей ездят на иномарках
Сегодня, 9:58
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Около 90% петербургских водителей ездят на иномарках

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Наибольшим спросом пользуются автомобили марок Toyota, Kia, Renault, Nissan и Ford.

Больше половины россиян имеют в семье хотя бы одну машину. Об этом свидетельствуют данные опроса компании "Сберстрахование", которые опубликовал ТАСС.

Выяснилось, что 22% респондентов имеют отечественные автомобили. Их больше всего у жителей Тольятти, Уфы, Набережных Челнов, Ульяновки и Пензы. При этом большинство опрошенных предпочитают зарубежный автопром. Например, около 90% жителей Петербурга – владельцы иномарок.

Наибольшим спросом пользуются автомобили марок Toyota, Kia, Renault, Nissan и Ford. На Дальнем Востоке и в Сибири водители предпочитают японские марки машин — Toyota, Honda и Nissan.

Ранее Ford представил пикап Ranger нового поколения.

Фото: pixabay.com

Теги: опрос, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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