Ford представил пикап Ranger нового поколения

Новинку будут продавать более чем в 180 странах мира.

Компания Ford показала пикап Ranger нового поколения.

Новинка напоминает F-150, который осенью 2020 года получил электрическую версию. Салон транспортного средства обзавелся улучшенными материалами отделки, а также современной мультимедийной системой Sync4, климат-контролем и голосовым управлением.

Моторная линейка транспортного средства включает в себя три дизельные силовые установки и один бензиновый двигатель. Подробные характеристики пока остаются в тайне.

Варианты трансмиссии – обновленная десятиступенчатая автоматическая или шестиступенчатая "механика", которая дополняет нынешнюю шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ford планирует продавать автомобиль более чем в 180 странах мира. Начало продаж – в следующем году. В Европу новинку доставят только в 2023-м.

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Видео: YouTube/carsales.com.au