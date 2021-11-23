Компания Kia обновила кроссвэн Carnival для России

Максимальная цена новинки составляет 3 994 900 рублей.

В России стартовали продажи кроссвэна Kia Carnival 2022-го модельного года. В компании отметили, что автомобиль не получил технических доработок: поменялись только дизайн и оснащение.

В комплектации Prestige теперь имеется мультимедийная система, в которую включена система навигации. Кроме того, в новинке установлена аудиосистема Bose с 12 динамиками. Также разработчики расширили набор систем безопасности и помощи водителю.

Более дорогие модели (Premium и Premium+) получили модернизированный комплекс Drive Wise. Для автовладельца будет функционировать система столкновения при выезде с парковки задним ходом, система кругового обзора с четырьмя камерами, а также камера для общения с находящимися в машине пассажирами.

Российским покупателям предложили Carnival с дизельным и бензиновым движками - 2,2 л (199 л.с., 440 Нм) и V6 3,5 л (249 л.с., 331,5 Нм) соответственно. У обоих - восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Стоимость новинки колеблется от 2 864 900 до 3 994 900 рублей в зависимости от модели.

Ранее Ferrari представила суперкар Daytona SP3 серии Icona.

Видео: Kia