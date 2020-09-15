Ferrari представила суперкар Ferrari Daytona SP3 серии Icona

На новый суперкар установлен двигатель V12 рабочим объемом 6,5 литра от модели Ferrari 812 Competizione.

Ferrari представила суперкар Ferrari Daytona SP3, на проходящем гоночном фестивале Ferrari Finali Mondiali. Премьеру новинки собирались провести в следующем году, но в итоге показали в ноябре.

Суперкар назван в честь легендарной гонки "24 часа Дайтоны" 1967 года. Тогда гонщики Ferrari заняли весь пьедестал. На новый суперкар установлен двигатель V12 рабочим объемом 6,5 литра от модели Ferrari 812 Competizione. Агрегат имеет 840 лошадиных сил мощности и 697 Ньютон метров крутящего момента.

Автомобиль имеет семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя дисками сцепления. Весит Ferrari Daytona SP3 всего 1480 килограмм. С места до сотни Daytona SP3 разгоняется 2,85 секунды.

Видео: Youtube/Ferrari