В Москве появился уникальный Ferrari 12Cilindri Spider стоимостью более миллиона евро

В одном из московских автосалонов выставлен на продажу редчайший суперкар — Ferrari 12Cilindri Spider. Новинка, официальные продажи которой стартовали в Европе меньше года назад, добралась до России с минимальным пробегом — всего 10 километров. Цена — 110 миллионов рублей, или около 1,2 миллиона евро, что почти втрое выше европейской стоимости. Об этом сообщил портал 110km.ru.

Ferrari 12Cilindri стал преемником легендарного 812 Superfast и воплотил в себе эволюцию фирменных спортивных традиций итальянского бренда. Под капотом — атмосферный двигатель V12 объёмом 6,5 литра, развивающий 830 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач, установленная на задней оси. До 100 км/ч спайдер разгоняется за 2,95 секунды, а максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Представленный экземпляр выделяется глубоким синим цветом кузова и интерьером из жёлтой алькантары. Такое контрастное сочетание подчёркивает спортивный характер машины и индивидуальный подход к комплектации.

Модель получила и ряд технологических новшеств. Впервые для V12-линейки Ferrari используется система управления тормозами по проводам, обеспечивающая мгновенный отклик, а полноуправляемое шасси повышает устойчивость при манёврах на высокой скорости.

Ferrari 12Cilindri Spider полностью растаможен и готов к постановке на учёт в ГИБДД. По словам продавца, автомобиль уже доступен для тест-драйва, однако потенциальным покупателям стоит учитывать, что ежегодный транспортный налог составит около 125 тысяч рублей.

