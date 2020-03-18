В Россию привезли редчайший BMW 850Ci с пробегом меньше 10 тысяч километров

Модель 850Ci — это топовая версия первого поколения 8-й серии BMW.

На российском рынке появился настоящий раритет — BMW 850Ci 1997 года в кузове E31. Купе с легендарным V12 под капотом сохранилось в почти идеальном состоянии и имеет минимальный пробег — всего 9 666 километров.

Как рассказал портал 110km.ru, автомобиль был ввезён из Италии, где на протяжении почти тридцати лет принадлежал одному владельцу. Все сервисные работы выполнялись у официальных дилеров BMW, а в Россию машина поступила полностью растаможенной и готовой к регистрации.

Модель 850Ci — это топовая версия первого поколения 8-й серии BMW. Под капотом — атмосферный 5,4-литровый двигатель V12 мощностью 326 лошадиных сил, разгоняющий купе до 100 км/ч за 6,3 секунды. Для конца 1990-х это был настоящий технологический прорыв: электронная дроссельная заслонка, активная подвеска и аэродинамический дизайн, напоминающий спорткары тех лет.

Серебристый кузов автомобиля выглядит так, будто только сошёл с конвейера. Оригинальные 17-дюймовые диски и фирменные фары сохранили первозданный вид. В салоне — кожа, дерево и минимум следов эксплуатации. Единственный недостаток, по словам продавца, — обвисший потолок, который легко устранить заменой обивки.

Разработка BMW E31 в своё время обошлась компании в рекордный миллиард немецких марок — один из самых дорогостоящих проектов марки. Машина сочетала спортивные технологии и комфорт представительского класса, став символом немецкой инженерии 1990-х.

Редкий экземпляр оценили примерно в 13 миллионов рублей. Для коллекционеров и поклонников бренда такая цена выглядит оправданной: подобные автомобили с оригинальными деталями и небольшим пробегом не только растут в цене, но и становятся частью истории.

Фото: auto.ru