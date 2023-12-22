Нигерийская компания представила суперкар Bennie Sternum

Джерри Малло, как и основатель Lamborghini Ферруччо Ламборгини, начинал со сборки тракторов.

Нигерийская компания Bennie Technologies, принадлежащая 29-летнему Джерри Малло, представила свой первый серьезный проект – суперкар Bennie Sternum с кузовом из стеклопластика и 4,2-литровым мотором V8.

Портал 110km.ru отметил, что Джерри Малло, как и основатель Lamborghini Ферруччо Ламборгини, начинал со сборки тракторов. Его компания Bennie Agro и сейчас обеспечивает местных фермеров различными сельскохозяйственными машинами.

В 2019 году, 24-летний инженер Малло вместе с командой единомышленников построил свой первый спорткар Bennie Purrie. Позднее Джерри Малло решил усовершенствовать модель и 23 марта 2024 года представил публике новинку – суперкар Bennie Sternum. Кузов состоит из панелей, навешанных на трубчатую раму. Для изготовления панелей выбрали стеклопластик как недорогой и прочный материал. В движение спорткар приводит 4,2-литровый V8.

Дорожный просвет автомобиля регулируется в широком диапазоне (от 3 до 12 дюймов). Также у Bennie Sternum разноразмерные колеса: 17-дюймовые спереди и 19-дюймовые сзади.

Ранее россиянам рассказали, как изменились цены на трехлетние автомобили Lada.

Фото: Bennie Technologies