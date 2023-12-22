Как изменились цены на трехлетние автомобили Lada

АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.
Российский автогигант постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей. Серийная сборка автомобилей Lada Largus возобновится ближе к лету.
Трехлетний автомобиль Lada в хорошей комплектации может стать интересным вариантом в нынешней ситуации, считает журнал 110km.ru. Портал выяснил, как за последний год изменились средние цены пяти популярных моделей АвтоВАЗа: Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Подробнее на 110km.ru.
Фото: unsplash
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