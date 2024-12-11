Бензовоз, перевозивший примерно 60 тонн топлива, попал в ДТП и перевернулся.

В Нигерии около 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза. Об этом сообщает издание Vanguard.

Инцидент произошел 18 января на автостраде в штате Нигер поблизости от АЗС. По информации источника, бензовоз, перевозивший примерно 60 тонн топлива, попал в ДТП и перевернулся. К месту подъехал другой бензовоз и начал перекачивать его содержимое. В этот момент произошел взрыв, которые унес жизни не менее 70 человек.

Ранее мы сообщали, что шесть человек погибли при взрыве в ресторане в Чехии.

Видео: YouTube / WION