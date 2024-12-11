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Шесть человек погибли при взрыве в ресторане в Чехии

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По предварительным данным, взрыв произошел в результате опрокидывания обогревателя.

Шесть человек погибли при взрыве в ресторане в Чехии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел вечером 11 января в городе Мост. В ресторане произошел взрыв баллона с пропан-бутановой смесью. В результате происшествия погибли не менее шести человек. Также сообщается о восьми пострадавших. Кроме того, еще 30 человек были эвакуированы. По предварительным данным, взрыв произошел в результате опрокидывания обогревателя.

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Видео: YouTube / CNN Prima NEWS

Теги: взрыв, ресторан, чехия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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