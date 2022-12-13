Болиды компании Airspeeder могут появиться на Олимпиаде 2032 года в Брисбене.

Первый в мире летающий электрический гоночный автомобиль готовится к Олимпиаде. Соответствующее заявление сделали австралийские представители от компании-разработчика Airspeeder. Они пояснили, что в настоящее время специалисты проводят тесты и испытания транспортного средства, которое является прототипом аппаратов, которые однажды станут частью спортивного направления на Играх. Меропрмятия организованы на территории пустыни, находящейся в Южной Австралии. Согласно сообщению американского телеканала ABC News, Airspeeder работает над созданием гоночных капсул. Инженеры надеются, что эти аппараты войдут в перечень направлений для Олимпийских видов спорта, которые состоятся в городе Брисбене в 2032 году.

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