Мантуров сравнил российский электромобиль Е-Neva с Tesla

Глава Минпромторга рассказал о перспективах транспорта.

Глава российского министерства по промышленности и торговли Денис Мантуров сравнил отечественный электромобиль Е-Neva с американской Tesla. Глава профильного ведомства пояснил, что аналог будет дешевле иностранного транспортного средства, однако его стоимость не определена. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе брифинга с журналистами, проводимого на базе Обуховского завода в Петербурге, который входит в состав концерна "Алмаз-Антей".

Эта категория автомобилей рассчитана на среднего покупателя исходя из платежеспособности, а Tesla ближе к бизнес-классу и премиальному классу. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров отметил, что появление в России новых электрокаров связано с необходимостью как можно скорее обеспечить насыщение внутреннего автомобильного рынка, а создание электрического варианта - быстрее в реализации, так как не требуется разрабатывать и изготавливать двигатель внутреннего сгорания, трансмиссию. В Минпромторге РФ считают, что у модели Е-Neva "есть перспективы".

Мантуров: более 60 новых самолетов планируют поставить "Аэрофлоту" до 2025 года.

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