Более 60 новых самолетов планируют поставить "Аэрофлоту" до 2025 года

Денис Мантуров рассказал о господдержке воздушного оператора из средств ФНБ.

Более 60 новых самолетов планируется поставить российской авиакомпании "Аэрофлот" по программе льготного лизинга воздушных судов в 2023-2025 годах. Соответствующее заявление в ходе оперативного совещания с главой государства и правительством сделал министр по промышленности и торговле Денис Мантуров. Чиновник отметил, что по поручению Владимира Путина в прошлом году кабинет министров внес на изучение паспорт инвестиционного проекта по лизингу воздушных судов.

Решение о его утверждении полностью согласовано. В 2023-2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных "Суперджета", 18 МС-21 и 11 Ту-214. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Денис Мантуров пояснил, что реализацию данной программы в 2023 году власти страны планируют направить 175 миллиардов рублей, выделенных из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам.

Фото и видео: Правительство России

