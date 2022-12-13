Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам

Глава РФ обсудил с Минпромторгом вопрос гражданской и военной авиации.

Российский президент Владимир Путин поручил министру по промышленному развитию и торговле Денису Мантурову обсудить с представителями министерства по обороне вопрос по созданию и поставкам воздушных судов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед правительством страны в первом с начала 2023 года заседании с его участием. Политик пояснил, что взаимодействие между профильными ведомствами важно для того, чтобы понять, какое именно количество требуется по гражданским самолетам, а какое - для военных целей.

Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал добиться суверенного развития России.

Фото и видео: Kremlin.ru