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Путин призвал добиться суверенного развития России

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Глава РФ рассказал о задачах правительства на 2023 год.

Российский президент Владимир Путин призвал правительство страны в ближайшее время добиться суверенного развития государства, вопреки существующему внешнему давлению. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед кабинетом министров, которое в 2023 году происходило впервые с начала года.

Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам.

Владимир Путин, президент РФ

Также лидер страны поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). При этом Владимир Путин полагает, что прошлый год в этом направлении показал хорошие результаты.

Путин: все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в СВО частей, будут решены.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, дорожное строительство, жкх, суверенитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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