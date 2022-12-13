Путин призвал добиться суверенного развития России

Глава РФ рассказал о задачах правительства на 2023 год.

Российский президент Владимир Путин призвал правительство страны в ближайшее время добиться суверенного развития государства, вопреки существующему внешнему давлению. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед кабинетом министров, которое в 2023 году происходило впервые с начала года.

Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам. Владимир Путин, президент РФ

Также лидер страны поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). При этом Владимир Путин полагает, что прошлый год в этом направлении показал хорошие результаты.

Путин: все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в СВО частей, будут решены.

Фото и видео: Kremlin.ru