Путин призвал добиться суверенного развития России

Российский президент Владимир Путин призвал правительство страны в ближайшее время добиться суверенного развития государства, вопреки существующему внешнему давлению. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед кабинетом министров, которое в 2023 году происходило впервые с начала года.
Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно, добиться вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам.
Владимир Путин, президент РФ
Также лидер страны поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства). При этом Владимир Путин полагает, что прошлый год в этом направлении показал хорошие результаты.
Путин: все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в СВО частей, будут решены.
Фото и видео: Kremlin.ru
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