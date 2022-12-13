Путин: все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в СВО частей, будут решены

Глава РФ оценил потенциал страны.

Российский президент Владимир Путин пообещал, что все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в специальной военной операции на Украине боевых частей, будут решены. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оперативного совещания с правительством страны.

Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных Сил, частей, задействованных в СВО. Владимир Путин, президент РФ

Таким образом политик днем 11 января провел совещание с членами кабинета министров России. Лидер страны объявил о том, что несмотря на внешнее давление на РФ, стране необходимо добиться суверенного развития. Владимир Путин, что подобного результата нужно достичь в кратчайшие сроки.

Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях.

Фото и видео: Kremlin.ru