  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:14
79
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в СВО частей, будут решены

0 0

Глава РФ оценил потенциал страны.

Российский президент Владимир Путин пообещал, что все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в специальной военной операции на Украине боевых частей, будут решены. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оперативного совещания с правительством страны.

Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных Сил, частей, задействованных в СВО.

Владимир Путин, президент РФ

Таким образом политик днем 11 января провел совещание с членами кабинета министров России. Лидер страны объявил о том, что несмотря на внешнее давление на РФ, стране необходимо добиться суверенного развития. Владимир Путин, что подобного результата нужно достичь в кратчайшие сроки.

Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии