Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях

Глава РФ рассказал о необходимости интеграции этих регионов в нацпроекты страны.

Российский президент Владимир Путин призвал правительство страны не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях, которые присоединились к составу РФ по результатам проведенных в них референдумов. На оперативном совещании с кабинетом министров глава государства подчеркнул, что эти субъекты РФ должны быть подключены к реализации национальных проектов и обеспечены необходимым финансированием для их реализации.

Необходимо подключить новые субъекты к реализации национальных проектов, а это в том числе означает, что мероприятия нацпроектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть обеспечены финансированием. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что СМИ накануне узнали о том, что основной темой сегодняшнего совещания с членами правительства являются меры социальной поддержки граждан ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. В пресс-службе Кремля пояснили, что вице-премьер страны Татьяна Голикова выступит на мероприятии с докладом о ситуации.

Владимир Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Фото и видео: Kremlin.ru

Фото и видео: Правительство России