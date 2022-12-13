Владимир Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Части Ленинградского фронта 18 января 1943 года соединились с частями Волховского фронта.

Президент РФ Владимир Путин 18 января посетит Санкт-Петербург и Ленобласть, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады. Об этом сообщили "Ведомости".

Части Ленинградского фронта 18 января 1943 года соединились с частями Волховского фронта. В этот день были полностью освобождены Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера.

На 18 января в Петербурге запланированы зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловки. Также ряд мероприятий пройдёт в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда".

Фото: официальный сайт президента РФ (архив)