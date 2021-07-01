AirCar был в воздухе 35 минут.

Летающий автомобиль словацкого инженера совершил первый полет на 80 километров. Об этом сообщили представители местной компании Klein Vision. Специалисты разместили в социальных сетях ролик, на котором продемонстрирован полет транспортного средства, получившего название AirCar.

Первый испытательный полет совершен машиной между городами. Рейс длился 35 минут. За это время автомобиль смог преодолеть расстояние от аэропорта Нитре до воздушной гавани в Братиславе. По прямой линии дорога от начального до конечного пункта длится 65 километров.

Известно, что AirCar превращается из автомобиля в самолёт за 2 минуты 15 секунд. Разработчики объяснили, что при средней скорости в 170 километров в час машина способна пролететь около тысячи километров.

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Фото и видео: Klein Vision