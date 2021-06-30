Boston Dynamics отпраздновала присоединение к Hyundai.

Компания Boston Dynamics научила робопсов танцевать. Специалисты опубликовали соответствующий ролик на YouTube-канале. на кадрах представлено, что роботизированная собака двигается в такт музыке. Для музыкального сопровождения была использована композиция I"m On It популярной южнокорейской группы BTS. Песня была записана артистами в рамках подконтрольного Hyundai бренда электромобилей Ioniq в прошлом году.

Мы очень рады быть частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под музыку BTS. сообщение от разработчиков робособак

Напомним, что Boston Dynamics – это инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике. Ранее компания принадлежала японской SoftBank, но после ее выкупил автоконцерн Hyundai.

В Китае выпустили свою версию робопса.

Видео: YouTube / Boston Dynamics