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Boston Dynamics научила робопсов танцевать

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Boston Dynamics отпраздновала присоединение к Hyundai.

Компания Boston Dynamics научила робопсов танцевать. Специалисты опубликовали соответствующий ролик на YouTube-канале. на кадрах представлено, что роботизированная собака двигается в такт музыке. Для музыкального сопровождения была использована композиция I"m On It популярной южнокорейской группы BTS. Песня была записана артистами в рамках подконтрольного Hyundai бренда электромобилей Ioniq в прошлом году.

Мы очень рады быть частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под музыку BTS.

сообщение от разработчиков робособак

Напомним, что Boston Dynamics – это инженерная компания, специализирующаяся на робототехнике. Ранее компания принадлежала японской SoftBank, но после ее выкупил автоконцерн Hyundai.

В Китае выпустили свою версию робопса.

Видео: YouTube / Boston Dynamics

Теги: boston dynamics, hyundai, робопес
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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