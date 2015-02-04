В Китае выпустили свою версию робопса

Китайский вариант оказался в несколько десятков раз дешевле робопса от Boston Dynamics.

В Китае компания Unitree Robotics создала робопса Unitree Go1. Стоимость китайского робота начинается от 2,7 тысяч долларов (194 тысячи рублей). Весит робот 12 килограммов.

При этом известный робот Boston Dynamics больше чем в два раза дороже: 74,5 тысячи долларов.

Компания пишет, что робопес Unitree Go1 может следовать за владельцем во время пробежки и носить бутылку воды. Таким образом, китайские аналоги хотят адаптировать для обычных людей.

ИзданиеThe Verge отмечает, что ожидается три версии робопса от Unitree Robotics — Go1 Air за 2,7 тысячи долларов, Go1 за 3,5 тысячи и Go1 Edu за 8,5 тысяч.

Ранее стало известно, что ученые из США научили робота реагировать на эмоции человека.

Видео: YouTube / Unitree Robotics