Ученые из США научили робота реагировать на эмоции человека

Робот может выражать такие эмоции, как страх, отвращение, радость, печаль, гнев и удивление.

Ученые из Колумбийской школы инженерных и прикладных наук в США научили робота по имени EVA отвечать на эмоции человека. Для этого роботу необходимы были искусственные мускулы, воздействующие на определенные участки на лице. Об этом сообщается на сайте Колумбийского университета.

Сейчас робот EVA может выражать страх, отвращение, радость, печаль, гнев и удивление. Причем робот сам управляет движениями лица системы, его так запрограммировали.

Сообщается, что для создания мозга для робота ученые использовали нейронные сети глубокого обучения.

Ранее мы писали, что ученые смогли проникнутьв чужие сны. Речь идет про эксперименты в состоянии осознанных сновидений. Оказалось, что люди в таком состоянии способны решать простейшие математические задачки.

Фото:pixabay