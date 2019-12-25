Ученым удалось проникнуть в чужие сны

Испытуемые во время сна отвечали на вопросы ученых.

В четырех независимых друг от друга лабораториях во Франции, Германии, США и Нидерландах ученые проводили эксперименты с людьми в состоянии осознанных сновидений. Они доказали, что можно выстроить достаточно сложную двустороннюю коммуникацию посредством "вхождения" в его сны.

В исследовании участвовали 36 человек. Среди них были те, у кого был опыт осознанных сновидений и те, у кого его не было. В результате во время сна участников ученые стали следить за показателями быстрого сна, то есть за движениями глаз и сокращениями лицевых мышц. Мозговую активностью испытуемых регистрировали с помощью электроэнцефалограммных шлемов, снабженных электродами.

Во время сна ученые передавали не только световые, звуковые и тактильные сигналы, но вели беседы с участниками испытания. Они просили их решить простейшие математические задачи, которые ранее человек не слышал, то есть во время тренировок.

Для ответа сновидцы использовали сигналы, которым их учили перед сном, — улыбались или хмурились, а чтобы указать число, двигали несколько раз глазами из стороны в сторону или, как в немецкой лаборатории, действовали по шаблонам азбуки Морзе.

Всего было задано 158 вопросов. Ответы на 18,6% из них были верными, 3,2% были неверны, еще 17,7% неопределенными. А вот без ответа оказалась большая часть вопросов – 60,8%. Ученые предполагают, согласно результатам эксперимента, что во время сна человек способен обрабатывать информацию извне.

После пробуждения участников попросили рассказать, какие сны им снились. Кто-то рассказал, что внешние воздействия накладывались на сон, а кто-то, что они воспринимались как часть сна. Один из участников рассказал, что вопрос "Сколько будет восемь минус шесть?" прозвучал во сне из автомобильного радиоприемника. Еще один участник отметил, что ему снился сон, когда он был на вечеринке. И вопрос "Говорите ли вы по-испански?" прозвучал по громкой связи.

Исследователи надеются, что данную технику можно будет использовать в терапевтических целях для борьбы с расстройствами сна, фобиями, психологическими травмами и так далее. Однако важно, чтобы терапия происходила именно во время осознанного сна, когда человек может "проснуться" во сне.

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