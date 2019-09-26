Приобрести Spotа могут только жители Америки.

Стартовали продажи робособаки Boston Dynamics за 74,5 тысячи долларов. Об этом сообщили официальные представители проекта на собственном сайте. Клиенты смогут приобрести робособаку по имени Spot только в США. Гражданам из других стран предлагается только узнать стоимость и условия аренды.

На Youtube-канале Boston Dynamics появился новый рекламный ролик, в котором показаны способности робота. Spot может подниматься по лестнице, отжиматься, взбираться на возвышенности, делать кувырки, открывать двери. На кадрах показано, как несколько робособак играют в футбол, тянут автомобиль за трос и перемещают человека на доске. Также робособаки имеют возможность записывать видео и осматривать местность.

Дополнительно Boston Dynamics предлагает клиентам купить запасной аккумулятор для Spot и годовую подписку на премиум-обслуживание за 15 тысяч долларов.

Видео: 10 роботов Boston Dynamics протащили многотонный грузовик.

Видео: Youtube/ Boston Dynamics