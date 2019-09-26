Стартовали продажи робособаки Boston Dynamics за 74,5 тысячи долларов. Об этом сообщили официальные представители проекта на собственном сайте. Клиенты смогут приобрести робособаку по имени Spot только в США. Гражданам из других стран предлагается только узнать стоимость и условия аренды.
На Youtube-канале Boston Dynamics появился новый рекламный ролик, в котором показаны способности робота. Spot может подниматься по лестнице, отжиматься, взбираться на возвышенности, делать кувырки, открывать двери. На кадрах показано, как несколько робособак играют в футбол, тянут автомобиль за трос и перемещают человека на доске. Также робособаки имеют возможность записывать видео и осматривать местность.
Дополнительно Boston Dynamics предлагает клиентам купить запасной аккумулятор для Spot и годовую подписку на премиум-обслуживание за 15 тысяч долларов.
Видео: 10 роботов Boston Dynamics протащили многотонный грузовик.
Видео: Youtube/ Boston Dynamics
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