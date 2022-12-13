Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности робота Atlas

Робот выполнил просьбу человека дать ему сумку.

Компания Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности двуногого робота Atlas. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании.

На видео человек, выполняющий строительные работы, понимает, что забыл свою сумку внизу, и просит робота подать ее. Тот принимает просьбу и анализирует планируемый маршрут. Atlas с помощью новых рук делает мостик из доски, хватает сумку, подносит ее к лесам и бросает человеку.

Ранее играющего на барабанах человекоподобного робота Xiaomi показали на видео.

Видео: YouTube / Boston Dynamics