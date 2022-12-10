Играющего на барабанах человекоподобного робота Xiaomi показали на видео

CyberOne научился игре на музыкальном инструменте.

Играющего на барабанах человекоподобного робота CyberOne от технологической компании Xiaomi показали на видео. В социальных сетях разработчики показали музыкальные способности своего проекта. На кадрах продемонстрирован сидящий за барабанной установкой робот, который успевает отбивать ритм палочками. Для воспроизведения звуков он также использует педали и даже покачивает головой в такт композиции.

Напомним, что впервые производитель Xiaomi представил своего первого человекоподобного робота на выставке в Пекине. Это произошло в августе 2022 года. Параметры устройства оказались максимально приближены к человеческим. Известно, что рост CyberOne составляет 177 сантиметров при весе в 52 килограмма. Он умеет передвигаться со скоростью 3,6 километра в час и обаладет размахом рук в 68 сантиметров. Механизм CyberOne оснащен большим количеством сенсоров, которые позволяют гуманоиду ориентироваться в пространстве, а также распознавать лица людей, говорить с собеседниками на различные темы. Он хоти на двух ногах, переносит предметы и умеет понимать в каком настроении сейчас находится человек. Робота научили распознавать 45 основных эмоций.

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Фото и видео: YouTube / IEEE Spectrum