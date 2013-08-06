Робопес от Boston Dynamics станет охранником на заводе Kia

Hyundai наняла робопса от Boston Dynamics следить за безопасностью на своём заводе Kia.

Робот будет в автоматическом режиме патрулировать предприятие. Помимо своей основной задачи он умеет распознавать лица людей, следить за температурой и оценивать риски возникновения пожара.



С помощью Service Robot персонал сможет удаленно наблюдать за происходящим в промышленных зонах. При необходимости менеджеры смогут переключиться на ручное управление роботом, чтобы внимательно осмотреть нужные зоны предприятия. Другими особенностями робопса является способность проникать в узкие пространства, а также определять слепые зоны, которые трудно увидеть человеческим глазом.



Если этот эксперимент покажет положительные результаты, то на заводах автомобильной компании появятся и другие роботы Boston Dynamics.

Ранее роботы от Boston Dynamics виртуозно освоили паркур.

Видео: YouTube / Hyundai Motor Group