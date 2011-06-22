Роботы от Boston Dynamics виртуозно освоили паркур

Роботы Atlas от Boston Dynamics впервые успешно прошли полосу препятствий для паркура, имитируя движения человека. Инженеры хотят научить роботов двигаться так же, как люди, в том числе также падать и размахивать руками.
На полосе препятствий роботы прыгали по панелям и через балку и сделали сальто назад.
По словам руководителя подразделения Atlas Скотта Куиндерма, расширение возможностей робота-гуманоида приводит к инновациям в аппаратном и программном обеспечении. В будущем компания хочет использовать разработки проекта Atlas для всех своих роботов.
Ранее компания Xiaomi представила робота-собаку CyberDog.
Видео: Youtube/Boston Dynamics
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