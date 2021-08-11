Компания Xiaomi представила робота-собаку CyberDog

"Новый друг" работает на платформе ИИ Jetson Xavier.

Китайская технологическая компания Xiaomi представила общественности робота-собаку CyberDog. По информации от разработчиков проекта, их четвероногий друг способен двигаться со скоростью в 12 километров в час. Он также обучен выполнять сальто назад. Вес такой машины составляет 3 килограмма. Он имеет камеры, сенсорные датчики, модуль GPS и широкоугольный объектив "рыбий глаз".

Проект CyberDog создан на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier от американской компании Nvidia. Специалисты не уточнили назначение робота. Однако они заверили, что "новый друг" порадует поклонников компании, инженеров и любителей робототехники.

Программное обеспечение робота-собаки имеет открытый исходный код. В первой произведенной серии будет тысяча образцов. Стоимость одного такого "друга" составит 9 999 юаней (около 1 540 долларов США).

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Видео: Youtube/Mobile. com