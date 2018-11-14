Робопес Boston Dynamics поступил в продажу

Робот SpotMini знает несколько танцевальных движений и может быть полезен в качестве домашнего помощника.

Четвероногий робот, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в продажу. Об этом сообщил The Verge.

Робопса по имени SpotMini продемонстрировали в 2016 году. На сегодняшний день робот оснащен манипулятором, а также интерфейсом для подключения стороннего оборудования. Для ориентации в пространстве робопсу установили четыре камеры.

SpotMini знает несколько танцевальных движений и может быть полезен в качестве домашнего помощника. Цена робота зависит от его комплектации.

В июне робопес Boston Dynamics упал на сцене во время презентации.

Видео: YouTube/ BostonDynamics