Робопес Boston Dynamics упал на сцене во время презентации

Робот - собака Spot готовится к первым продажам.

Робопса Spot готовят к первым продажам.

На Международной конференции в Лас-Вегасе во время презентации робот - собака Spot упала на сцене. Видео с курьезом опубликовали в сети. На данном видео Споти приседает и начинает кружиться как настоящая собака. В какой-то момент лапы робота запутываются, Споти падает под дружный смех зрителей в зале.

Производители сообщают, что Spot робот поступит в продажу уже в этом году. А также, по мнению разработчиков, робот обойдется хозяевам дешевле, чем живой четвероногий друг.

Видео: MDK

Фото: Twitter