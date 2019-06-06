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Робопес Boston Dynamics упал на сцене во время презентации

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Робот - собака Spot готовится к первым продажам.

Робопса Spot готовят к первым продажам. 

На Международной конференции в Лас-Вегасе во время презентации робот - собака Spot  упала на сцене. Видео с курьезом опубликовали в сети. На данном видео Споти приседает и начинает кружиться как настоящая собака. В какой-то момент лапы робота запутываются,  Споти падает под дружный смех зрителей в зале. 

Производители сообщают,  что Spot робот поступит в продажу уже в этом году. А также, по мнению разработчиков, робот обойдется хозяевам дешевле, чем живой четвероногий друг.

Видео: MDK

Фото: Twitter

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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