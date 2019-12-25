"Фортуна" вышла на работы в территориальных водах Германии.

Nord Stream 2 сообщила о возобновлении укладки "Северного потока — 2". Российский оператор отметил, что работали займется трубоукладчик "Фортуна". Он ответственен за недостроенный участок в водах Германии. В общей сложности судно доделает 2,6-километровую зону на глубине 30 метров. На прошлой неделе "Фортуна" покинула порт Висмар. Судно направилось в сторону Ростока. Позже трубоукладчик изменил маршрут. Он встал в открытом море около Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" добралась до Ростока.

Журналистам "Известий" специалист рассказал о том, что скорость работы "Фортуны" будет составлять один километр за каждые сутки. На достройку участка в территориальных водах ФРГ потребуется не больше недели.

Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России

Эксперт напомнил, что если всей достройкой будет заниматься только "Фортуна", то на завершение проекта уйдет около трех месяцев.

МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2".

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