По словам Захаровой, это называется политикой сдерживания.

МИД прокомментировал попытки США остановить "Северный поток — 2". С заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что Россия понимает, что Штаты не остановят попытки мешать России в реализации не только этого проекта, но и в целом во внешней политике.

Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, это называется политикой сдерживания России. Захарова заметила, что планы по строительству газопровода из-за этого не изменятся.

Ранее Захарова прокомментировала популярность русских песен на Украине.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России