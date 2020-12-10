Рейтинг составлялся по трафику от Youtube и Youtube-music.

Мария Захарова прокомментировала популярность русских песен на Украине. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России сообщила на брифинге в Москве.

Мы обратили внимание на публикацию в блоке украинского офиса американской компании Google – сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те – досада – на русском Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что по итогам 2020 года на Украине самыми популярными композициями стали треки на русском языке. Для анализа брались данные сервисов Youtube и Youtube-music. В МИД РФ надеются, что эти сведения от американской компании Киев признает объективными и честными. Она добавила, что вряд ли источник в США можно заподозрить в пророссийских симпатиях.

В МИД подтвердили освобождение россиян в Ливии.

Видео: МИД России