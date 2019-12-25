В МИД раскритиковали резолюцию Генассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма

Мария Захарова прокомментировала документ, вынесенный на рассмотрение в ООН Украиной.

В МИД раскритиковали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о "милитаризации" Крыма от 7 декабря. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновница заметила, что принятый документ поддержала лишь треть стран. В Москве его считают контрпродуктивным и политизированным.

Украинскую инициативу, как и в предыдущие два года, поддержали лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искаженной картиной мира, которая насаждается киевскими властями Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД подчеркнули, что резолюция Генассамблеи ООН выстроена на передергивании фактов, а также на бездоказательных обвинениях в отношении России. Захарова напомнила, что Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. "За" воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей региона.

Захарова оценила призыв США и ЕС по "Северному потоку –2".