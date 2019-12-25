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МИД: обвинения против русскоязычных журналистов в Латвии сфабрикованы
Сегодня, 10:27
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lesjasap

МИД: обвинения против русскоязычных журналистов в Латвии сфабрикованы

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Мария Захарова прокомментировала задержание журналистов "Спутника" в Латвии.

В МИД России заявили, что обвинения против русскоязычных журналистов в Латвии сфабрикованы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ сообщила журналистам, что на территории Латвии задержаны шестеро представителей российских СМИ. Речь идет о сотрудниках информационного бюро "Спутник". 

Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро "Спутник" в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что российские журналисты задержаны в Латвии вечером 3 декабря. К ним домой пришли представители службы государственной безопасности. С корреспондентов взята подписка о невыезде, у них проведены обыски. Захарова уверена, что инцидент не оставляет сомнений в русофобском подтексте обвинений русскоязычных журналистов.

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Фото: МИД России

Теги: sputnik, латвия, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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