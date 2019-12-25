Мария Захарова рассказала о последствиях введения односторонних санкций.

В МИД России сравнили санкции с чрезвычайным бедствием. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитического ведомства в заявлении, опубликованном на сайте. По словам Марии Захаровой, ущерб односторонних ограничений в условиях пандемии можно сравнить с ущербом от бедствий.

Считаем весьма важным, что на площадках ООН разворачивается все более острая дискуссия по данной проблеме, выдвигаются многочисленные конструктивные инициативы, привлекающие широкий круг единомышленников Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница заметила, что в развивающихся странах знают, что санкции особенно сильно бьют в отношении мирного населения, как как ограничения касаются всех отраслей народного хозяйства. Особенно это заметно в странах, переживающих вооруженные конфликты.

Захарова оценила призыв Германии вести переговоры с Россией "с позиции силы".

Фото: МИД России