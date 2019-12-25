Захарова подчеркнула, что Германия остается зависимой в сфере безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила призыв Германии вести переговоры с Россией "с позиции силы". Об этом она написала в своем Facebook.

Накануне глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступая бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". Она посчитала, что это "хорошая позиция германской внешней политики".

Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции – "зависимой страны в сфере безопасности. И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что в ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США. - Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова заключила, что зависимость наступает тогда, когда "сила есть, но она не твоя". По факту ФРГ не может это контролировать. Она назвала эту позицию "швах", что в переводе с немецкого означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность".

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