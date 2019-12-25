Скончался болевший COVID-19 экс-глава РАН Фортов

Ученый-физик скончался на 75-м году жизни.

Экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов умер от коронавируса. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заместителя президента РАН Владимира Иванова.

Фортов был президентом РАН с 2013 по 2017 годы. Его научные исследования имеют фундаментальное значение для развития импульсной и промышленной энергетики, космической физики, управляемого термоядерного синтеза, ракетной техники и ряда специальных приложений. Фортов разработал генераторы мощных ударных волн и экспериментальные методы изучения физических свойств вещества при экстремальных параметрах с использованием взрывчатых веществ, лазерных, релятивистских электронных и ионных пучков.

Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013-2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России,для российской и мировой науки. - Владимир Иванов, заместитель президента РАН

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Фото: википедия